COC San Marco in Lamis, sospeso sgombero neve causa precipitazioni

San Marco in Lamisio – IL COC di San Marco in Lamis comunica la sospensione temporanea delle operazioni di sgombero neve nelle strade secondarie della città a causa delle precipitazioni abbondanti a carattere nevoso che stanno colpendo l'intero territorio. Il Cocc segnala che al momento lo stato della viabilità è critico e pertanto"Al momento non è possibile intervenire per non rendere difficoltoso il lavoro dei volontari di Protezione Civile. Si comunica inoltre, che. Per le urgenze si prega di contattare il Centro Operativo Comunale al numero 0882834476 oppure il Comando di Polizia Municipale al numero 0882833975.