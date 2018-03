Pugliesi nel Mondo, Gentile: approvato accordo Regione-IPSAIC

Di:

Bari – MARTEDI’ 7 febbraio è stato approvato dalla Giunta regionale il protocollo d’intesa tra la Regione Puglia – Servizio Internazionalizzazione – Ufficio Pugliesi del Mondo e l’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea “Tommaso Fiore” (IPSAIC) per la realizzazione di un progetto editoriale intitolato “MIGRAZIONI E MEMORIE PUGLIESI”. L’assessore al Welfare e ai Pugliesi nel Mondo, d’accordo con il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo, ha reso permanente e stabile, con la stesura di questo protocollo d’intesa, la sinergia tra Ufficio Pugliesi nel Mondo e IPSAIC, già ampiamente collaudata nella realizzazione di altri progetti, finanziati nell’ambito dei Piani previsti dalla L.R. 23/2000 “Interventi in favore dei pugliesi nel mondo”, che hanno portato alla realizzazione di altrettanti prodotti editoriali di elevatissimo valore culturale.L’obiettivo di questa collaborazione è quello di approfondire la conoscenza del fenomeno migratorio pugliese, delle differenti esperienze in tema di emigrazione e della tradizione pugliese in Puglia e nelle terre di accoglienza attraverso esperti, testimoni e protagonisti di storie di emigrazione. Grazie a questo accordo, inoltre, saranno organizzate attività di ricerca, aggiornamento e studio, oltre a seminari formativi, per la diffusione della storia e della cultura della emigrazione sia sul territorio pugliese che presso le comunità di pugliesi emigrati, in collaborazione con le associazioni e federazioni di Pugliesi nel Mondo iscritte all’Albo regionale.Del progetto in questione si era discusso, lo scorso ottobre, in seno al Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo e, lo stesso Consiglio, aveva espresso parere favorevole a realizzare un’iniziativa di sicuro prestigio per la nostra Regione e di notevole interesse per tutti quei pugliesi all’estero, numericamente consistenti e socialmente attivi, che “rappresentano una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano… un valore fondamentale da sostenere e sviluppare” (Art. 1 – L.R. 23/2000). A conclusione delle attività di ricerca, sarà edita una collana di saggi finalizzata ad illustrare il ruolo dell’emigrazione come storia della civiltà, andando a rappresentare un valido strumento di conoscenze in grado di rafforzare legami che corrono il rischio di dissolversi. Saranno organizzati, infine, eventi di presentazione, seminari divulgativi sui volumi pubblicati e mostre dedicate al tema dell’emigrazione pugliese. “Nonostante le ristrettezze finanziarie ed i tagli – ha dichiarato l’assessore Gentile – vogliamo continuare ad investire nella cultura dell’emigrazione, sostenendo collaborazioni proficue come queste, volte a recuperare la nostra storia, a sostenere l’associazionismo estero e a non perdere il rapporto con le seconde e terze generazioni di pugliesi nel mondo”Redazione Statoriproduzione riservata