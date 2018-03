Di:



marijuana”, rinvenuti, occultati sotto il pianale di un autoarticolato con targa albanese appena sbarcato da una motonave proveniente dall’Albania, dai Finanzieri del Gruppo Bari in collaborazione con funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’area portuale cittadina. Bari – Era un carico di legna da ardere destinato in Brianza, il carico di copertura adoperato per nascondere 292 chilogrammi di “”, rinvenuti, occultati sotto il pianale di un autoarticolato con targa albanese appena sbarcato da una motonave proveniente dall’Albania, dai Finanzieri del Gruppo Bari in collaborazione con funzionari del locale Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’area portuale cittadina. Il responsabile del trasporto, un albanese di 55 anni, è stato tratto in arresto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e posto a disposizione della Autorità Giudiziaria presso la Casa Circondariale di Bari, mentre l’automezzo, lo stupefacente ed il “carico di copertura, sono stati sequestrati. Una volta immesso nel mercato illegale, lo stupefacente avrebbe fruttato all’organizzazione criminale circa tre milioni di euro.

Lo scalo marittimo barese si conferma, ancora una volta, un crocevia di notevole importanza per i traffici illeciti verso l’altra sponda dell’Adriatico; è di alcuni giorni fa il sequestro, delle Fiamme Gialle baresi, di circa 600 kg. di sigarette di contrabbando trasportate all’interno di un autoarticolato con targa cipriota proveniente dalla Grecia. Redazione Stato Bari, sequestro 292 kg di marijuana, un arresto ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.