65^ Carnevale Manfredonia, carri e gruppi pronti per la Gran Parata

Manfredonia, 10 febbraio 2018. Fischio d’inizio, il *Carnevale di Manfredonia* scende in campo per la sua 65^ edizione con l’attesissima prima *Gran Parata di Carri allegorici e Gruppi mascherati*. Domani, dalle ore 10 sino a tarda serata, una lunga giornata che sarà caratterizzata, senza sosta, da imperdibili eventi ed attività per tutti le età e tutti i gusti.

Ed è il gran giorno di Diletta Leotta, l’acclamata madrina del Carnevale Manfredonia 2018, che sarà alla conduzione della Gran Parata mattutina in

Piazza Marconi. Tra i coriandoli, la città del Golfo accoglierà proprio lei, l’affascinante giovane catanese (laureata in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma), astro nascente del giornalismo e della conduzione televisiva, volto di punta di Sky.

Molto seguita sui social network (Instagram 2,1 milioni, Facebook 935 mila, Twitter 126 mila), la Leotta dal 2015 è il volto di Sky Calcio Show per la Serie B* . Inoltre, Diletta Leotta, dal 2017 è conduttrice di *Gol Deejay* (in onda ogni mercoledì su Sky, alle 19: un format di successo che mixa calcio, musica e ospiti per rivivere l’emozione dei gol più belli della settimana in Italia e in Europa) e “*105 Take Away*” con Daniele Battaglia e Alan Caligiuri (in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00).

Come sempre i grandi protagonisti della giornata saranno gli originali e coloratissimi Carri Allegorici e Gruppi mascherati che travolgeranno il pubblico con i loro proverbiali colori, simpatia e manufatti di alto livello artigianale ed estetica.

Ben sette i Gruppi in concorso: Associazione La Fenice – “L’isola che non c’è”, Associazione Anime del Sud – “The Circus”, Associazione Magicaboola –

“Giocando si impara …anche a carnevale”, Associazione X|Y – “Sogno di Vetro”, Associazione culturale san Michele – “L’antico Egitto”, Associazione South street movement “The Avengers”, Associazione Acli il Bracciante di Zapponeta – ” ID&D e gli Scacciapaure”. Non potevano mancare gli Istituti scolastici Superiori: I.t.e. G.Toniolo – “Avatar”, Liceo classico-liceo scientifico “Galilei\A.Moro” – “Dracarys: i liceali infiammano il carnevale” e Liceo A. G Roncalli – “Tutto torna… Roncalli mai fuori moda”. Tre le Associazioni dei cartapestai sfileranno: “Associazione Compagnia del Carnevale” – “Renzo, avanti tutta!” (celebrazione degli 80 anni di Renzo Arbore ed i trent’anni della sua celebre trasmissione “Indietro tutta2), “Associazione Non Solo Arte” – “Viva Topolino” (celebrazione dei 90 anni di Topolino) e la “Società Universo Salute” con “Il Salvataggio” (carro di seconda categoria).

La Gran Parata prenderà il via alle *ore 10 (percorso Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Piazzale Ferri)* e vedrà anche la partecipazione delle Principesse del Carnevale* (in concorso per il titolo che incorona la più bella e la omaggia con l’outfit della boutique di Barbara Riccardo di Manfredonia), delle* Mini Majorettes della Scuola d’ Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, della Banda Città di Manfredonia, della Banda e delle Majorettes dell’Istituto Comprensivo “Giordani-De Sanctis”, della Bande degli Istituti Comprensivi “Croce-Mozzillo” e “Perotto-Orsini”.

In Piazza Marconi, l’opening vedrà l’esibizione di Jole Virgilio, e la conduzione di *Diletta Leotta e Matteo Perillo*. In Piazzale Ferri, invece, l’animazione e la conduzione sono affidate a Dominik e Max Famiglietti, speaker e dj di Rete Smash. Tra i tanti media accreditatisi per seguire l’evento, ci saranno anche gli *”Igers Foggia” e “Igers Puglia”* (diciotto componenti in totale), i gruppi ufficiali di Instagram che racconteranno allo sconfinato mondo del web non

solo la kermesse carnascialesca, ma anche gli scorci più suggestivi della città.

Se pensate che tutto finisca all’ora di pranzo al termine della Gran Parata, non temete, dal primo pomeriggio sino alla serata, vi attendono una serie di eventi. Dalle *ore 16, in Corso Manfredi*, dopo il grande successo dello scorso anno, torna *“La città dei Balocchi”,* in compagnia di *“Piccoli per Sempre”*: giocolieri, bolle di sapone, magia comica e ballon man. Lasciatevi accompagnare dalle mascotte dei vostri supereroi e cartoon preferiti verso Piazza del Popolo. Lì troverete lo spettacolo dei burattini nel teatro gonfiabile. Bis anche per *“That’s all Folk”,* spettacolo itinerante di musica e danze popolari del Gargano (in collaborazione con *Ciro Murgo*) che, questa domenica, dalle ore *16.30* propone il ritmo irresistibile dei gruppi *”Prapatapumpa” e “Aria Sonora”.* E dalle ore*17, nel centro storico, spettacolare esibizione musicale della *street band “Route 99”.* La musica, i movimenti e le percussioni di un’animata street band, per accendere di ballo ed euforia Manfredonia.

In serata (*dalle ore 19.45 alle ore 23*) tutti a ballare alla *“Socia Uno, Due, Tre. Stella!”* che, quest’anno, ha trovato casa nel cuore del centro storico, presso il *“Centro Anna Castigliego”* (Corso Manfredi, 254). La rievocazione storica della “Socia”, che *l’Agenzia del Turismo* ha affidato all’Associazione “Arte in Arco” (in collaborazione con *l’ASP S.M.A.R*. di Manfredonia), sarà aperta a chiunque voglia rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale sipontino con un allestimento di una vera e propria socia in stile anni 60′ e 70′. Ci sarà musica dal vivo con i gruppi *Maria e Vincenzo D’Oria e Gruppo Salvatore Ciani (con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano) ed animeranno le serate con danze e balli il Gruppo Folk Sipontino ed i Cumpari Spampanati. Durante la serata saranno offerti prodotti tipici da *Bar Stella (Corso Manfredi 248) , La Maison della Farrata (Via stella 12) , Mangiamoci Paninoteca (Corso Manfredi 251).

E se siete amanti dei cartoon, alle ore 21 (in Piazza del Popolo) c’è il concerto dei “Kartoni Rianimati”, spettacolo musicale per divertirsi insieme con tutti i successi dei cartoni animati.

Diretta streaming

La diretta streaming audio\video della Gran Parata sarà trasmessa sui canali social e web ufficiali del Carnevale di Manfredonia e su quelli dei media partners.

Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche – Agenzia del Turismo di Manfredonia