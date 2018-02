M.Mazzarano (SQ)

Di:



Bari. “Sfasciare strumenti di confronto e partecipazione utili ad accorciare le distanze tra le persone e la politica è una scelta miope ed è grave che questa responsabilità ‘sfascista’ se l’assumano esponenti del sindacato, tra le prime vittime della crisi di rappresentanza”. Lo ha dichiarato l’assessore e consigliere regionale del Partito Democratico, Raffaele Piemontese, esprimendo solidarietà nei confronti del collega Michele Mazzarano, aggredito dal segretario nazionale della FIM nel corso di un pubblico dibattito convocato venerdì scorso, a Massafra, per discutere di ILVA, lavoro, ambiente e salute. “Auspico che tutti avvertano la necessità di condannare un atteggiamento violento – continua Piemontese – che ha rovinato una preziosa occasione di confronto al massimo livello, nel quale era interesse di tutti garantire piena libertà di espressione a un esponente politico come Mazzarano, come pochi capace di raccogliere e interpretare le complesse sfide dello sviluppo economico e industriale sostenibile”. Aggressione a Mazzarano, solidarietà Piemontese ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.