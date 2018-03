CINE VILLAGE FOGGIA

Foggia. Dopo la tanto attesa apertura del nuovo casello arriva anche quella della multisala che sarà inaugurata oggi alle 15.00. Il centro commerciale Grandapulia diventa sempre più grande e sempre più appetibile per i suoi clienti che da domani potranno scegliere anche di guardare un film in una delle sette sale del Cine Village che occupa il primo piano della struttura. Le sale, che potranno ospitare oltre 1000 persone complessivamente, sono dotate di un sensazionale sistema audio (Atmos) e di poltrone extra comfort di ultima generazione che assicureranno allo spettatore un’esperienza cinematografica di altissima qualità. ‘The Post’, ‘Cinquanta sfumature di rosso’, ‘I primitivi’, ‘Sono tornato’, ‘Finalmente sposi’, ‘Slumber – Il demone del sonno’, ‘L’ora più buia’, ‘Ore 15:17 – Attacco al treno’ e ‘Maze Runner: la rivelazione’. Sono questi i film, in programma fino al 13 febbraio, che terranno a battesimo il primo week end di apertura della multisala.

Il Cine Village rappresenta un nuovo ed importante servizio che va ad aggiungersi agli 89 punti vendita presenti nelle gallerie, all’ampia zona ristorazione e al Joka Village, l’area giochi per bambini di oltre mille metri quadrati. L’apertura della multisala arriva a poco più di un anno dall’inaugurazione del centro commerciale di Borgo Incoronata che ora, grazie anche alla recente apertura del casello autostradale, riuscirà ad intercettare nuovi flussi provenienti dalla provincia. Al GrandApulia apre il Cine Village ultima modifica: da

