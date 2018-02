Calcio, ancora una sconfitta per il Manfredonia

Di:

Manfredonia, 10 febbraio 2018. Bruciante sconfitta subita dal Manfrdonia al Miramare contro l’Aversa Normanna.

Cronaca: Al 9° e al 12° minuto del 2° tempo doppietta di Giacobbe (Aversa Normanna)

Analisi: Gioco scarso del Manfredonia, buono degli avversari. Mediocre l’arbitraggio.

Commento: Il Manfredonia ha giocato malissimo e non è stato mai in grado di sfruttare le occasioni avute per segnare. La sfida di oggi era molto importante per la salvezza. I campani si sono mostrati pericolosi in campo sopratutto nel 2° tempo della gara. Domenica prossima il Manfredonia affronterà in trasferta il Pomigliano.

Note: Giornata fredda e ventosa. Terreno di gioco in perfette condizioni. Al 22° minuto del 2° tempo, espulso Kadher (Manfredonia).

Formazioni:

Manfredonia (4—3-3): Simone, Orlando, Tristano, Esposito, De Giosa, Martino, Romito, Kadher, Amendola, La Forgia, La Porta.

All.: Baratto Giovanni.

A Disposizione: Grasso, Granatiero, Kebbeh, Mazzei, Genchi, Stoppiello, Abbate, Ese, Rubino.

Aversa Normanna (4-4-2): Maiellaro, Gala, Gargiulo, Pezzella, Nicolao, Ventola, Di Prisco, Platone, Scognamiglio, Giacobbe, Qehajai.

All.: Marasco Nicola Antonio

A Disposizione: Granata, Ritieni, Sozzio, De Muto, Giordano, Passariello,

Moretta, Sannino.

Arbitro: Riccardo Pelagatti (Sezione Di Livorno)

1° Assistente: Davide Stringini (Avezzano)

2° Assistente: Antonio Pizzi (Termoli)