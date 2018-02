Discarica rifiuti in località Coppolecchia, Ass Starace “Area sequestrata”

Di:

Manfredonia, 10 febbraio 2018. ”Ho ricevuto la mattina presto la telefonata di allerta di Giuseppe Marasco il quale mi avvisava di aver scoperto una discarica abusiva nei pressi del distributore energas in località Coppolecchia. Prontamente ho allertato i vigili urbani che si recavano sul posto insieme ai Carabinieri forestali che procedevano al sequestro dell’area mentre i vigili urbani provvedevano a identificare i proprietari dell’area.

I vigili urbani mi informavano dei risultati e mi tranquillizzavano perché la maggior parte del materiale era composto da rifiuti urbani comuni non pericolosi. Come amministrazione abbiamo effettuato diverse attività di sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza. Come tutti sanno abbiamo installato telecamere e gli appostamenti dei vigili urbani hanno condotto a ottenere circa 800 multe in tutto il 2017. Il servizio ecologico è in continua evoluzione e viene adattato volta per volta seguendo le indicazioni che vengono anche dai cittadini. Il mio ufficio raccoglie a mezzo del segretario al 0884519333 molte segnalazione di disservizi e abbandoni che vengono prontamente trasmesse ufficialmente ad ASE e seguite nella loro evoluzione.

Siamo in attesa della definizione del piano Aro che è stato oggetto di attenta analisi ed approfondimento per quanto riguarda le caratteristiche del nostro territorio e come assessora sono stata portavoce delle modifiche e miglioramenti proposte da consiglieri, ed operatori del servizio che hanno partecipato a questa attività di progettazione del sistema di raccolta differenziata per il nostro territorio. Su questi temi la nostra attenzione è sempre alta. Come assessore sono a disposizione di chi voglia interagire con me per offrire suggerimenti e proposte migliorative”.

Lo riporta in una nota l’Assessore all’Ambiente del Comune di Manfredonia, Avvocato Innocenza Starace.

