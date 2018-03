Foibe. Blocco Studentesco: striscioni e volantinaggi

Di:

Foggia, 10 Febbraio – “Onore ai martiri delle foibe” è il testo degli striscioni affissi nella notte in tutta Italia dai militanti del Blocco Studentesco, cui è seguito un volantinaggio informativo nei licei.

“Con le nostre azioni – si legge in una nota del movimento – vogliamo rendere omaggio alle decine di migliaia di italiani infoibati e ai 350.000 esuli costretti a fuggire dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia, a causa di una vera e propria pulizia etnica messa in atto dall’esercito comunista di Tito. Come ogni anno, rendiamo omaggio a chi fu ucciso o costretto a fuggire solo perché italiano”. “Alla luce dei continui dinieghi sulle nostre proposte di tenere vivo il ricordo – prosegue la nota -, la nostra generazione è obbligata a ricordare una tragedia nazionale per troppo tempo insabbiata o mistificata. L’imbarazzo dell’attuale classe politica deve spingerci ancora di più a riflettere sulla complicità di partigiani e antifascisti italiani nei massacri titini”.