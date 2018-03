http://www.batmagazine.it (immagine d'archivio)

Di:



Cerignola. Ancora furti di olive nelle campagne del basso tavoliere. Ed ancora una volta i Carabinieri della Compagnia di Cerignola recuperano circa 2 quintali di olive trafugate da due cittadini della Nigeria. Gli uomini dell’Aliquota Radiomobile del NORM, infatti, con l’accusa di furto aggravato, hanno tratto in arresto Adamu Muhammed, cl. ’88, e Alassan Tahtirou, cl. ’75. I militari, durante un giro perlustrativo per le campagne ofantine, e più precisamente in contrada “pezza dei preti”, hanno sorpreso i due a bordo di un’autovettura mentre si allontanavano furtivamente da un fondo agricolo con alcuni sacchi pieni di olive a bordo del mezzo. La refurtiva è quindi stata restituita alla proprietaria del terreno, un’anziana signora di Barletta, mentre i due, su disposizione del P.M. di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Redazione StatoQuotidiano.it Furti di olive a Cerignola: 5 arresti ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.