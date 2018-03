Furto in un’azienda agricola: arrestati due 30enni

Di:

TERMOLI. Avevano appena compiuto un furto in un’azienda agricola e stavano tentando di fuggire. I carabinieri di Termoli hanno arrestato due uomini che avevano rubato a Campomarino una cesoia e trenta paletti da piantagione, poi restituiti al proprietario. Si tratta di due trentenni della provincia di Foggia, già noti alle forze dell’ordine, accusati di furto aggravato.

L’arresto ieri sera, con i carabinieri che sono intervenuti subito sul posto, in quanto impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio su tutta la costa molisana, che continueranno in tutto il fine settimana. Pattuglie e militari, anche in borghese, all’opera a Termoli, Campomarino e Petacciato, per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Durante il servizio, sono state controllate 99 persone e 72 mezzi, nonché 4 esercizi pubblici. Complessivamente sono state elevate 8 contravvenzioni al codice della strada. Intercettato in particolare un motociclista di 39 anni, denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il mezzo su cui viaggiava è stato sequestrato.

fonte https://www.isnews.it