Intenso tour di promozione per Monte Sant’Angelo: BIT Tourisma e Nova Milanese

Sarà un intenso tour di promozione quello che vedrà il sindaco Pierpaolo d’Arienzo e l’assessore alla cultura e al turismo Rosa Palomba prima alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano e poi al Tourisma di Firenze per presentare il nuovo progetto: “Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO”. Inoltre, due importanti impegni istituzionali si aggiungono a questo tour: martedì 13 febbraio a Nova Milanese per l’incontro con la comunità e il sindaco Rosaria Longoni, mercoledì 14 l’incontro all’Abbazia della Sacra di San Michele in Val di Susa.

“La Bit e Tourisma sono due grandi appuntamenti internazionali per la promozione della nostra destinazione” – spiega l’assessore alla cultura e al turismo, Rosa Palomba, che aggiunge – “Sarà l’occasione per presentare e promuovere la Città dei due Siti UNESCO, che dopo le tracce longobarde del Santuario di San Michele Arcangelo si è arricchita del riconoscimento – nella Lista dei Beni patrimonio dell’Umanità – delle faggete vetuste della Foresta Umbra”.

L’incontro di Nova Milanese per il sindaco d’Arienzo rappresenta – “Un momento istituzionale importante per suggellare il forte legame che vede protagoniste le nostre Città. A Nova Milanese sono presenti più di sette mila nostri concittadini di diverse generazioni emigrate al Nord nel corso degli anni ma che noi consideriamo parte integrante della nostra storia e della nostra identità”.

Importante visita istituzionale sarà anche quella con i sindaci di Avigliana e di Sant’Ambrogio di Torino all’Abbazia della Sacra di San Michele in Val di Susa. “È il nostro Arcangelo Michele ad unire le nostre comunità spiritualmente e culturalmente lungo la Via Micaelica”. Sarà l’occasione – “per creare sinergie utili a promuovere un percorso non solo europeo che guarda alla Normandia ma anche alla Terra Santa” – aggiunge d’Arienzo.

Lunedì 12 alla Bit di Milano il Comune di Monte Sant’Angelo presenterà in conferenza stampa (alle ore 14 nello stand di Pugliapromozione, padiglione 3 di FieraMilanoCity) l’opuscolo “Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO”.

Sabato 17, invece, al Salone dell’archeologia e del turismo culturale, Tourisma di Firenze, si terrà il convegno “Longobardi in Italia. Eredità e messaggi di un popolo in viaggio”, un itinerario nel sito UNESCO dei Longobardi (dalle ore 8 nella Sala Auditorium del Palazzo dei Congressi di Firenze).

