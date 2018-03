Ischitella alla Bit di Milano

Di:

Per la prima volta il Comune di Ischitella sarà presente alla Borsa del Turismo Internazionale, la più grande fiera del turismo internazionale in Italia che si svolgerà a Milano dall’11 al 13 febbraio 2018 che da oltre trent’anni favorisce l’incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera.

“Ischitella, an open window all the year”, è lo slogano adottato.

“Ci siamo autofinanziati per approdare alla Bit di Milano perché crediamo fortemente in questa opportunità”, dice Carlo Guerra sindaco di Ischitella; “il Gargano è fatto anche di straordinari angoli nascosti, sconosciuti al turismo di massa e che meritano visibilità. Angoli come il territorio di Ischitella che in un raggio di appena 10 km racchiude mare, lago, piana, boschi e colline, un meraviglioso biglietto da visita da proporre al mondo intero…ma questo è solo l’inizio di un’attività promozionale che dovrà essere pianificata per tempo e in maniera strutturata”, continua il sindaco Guerra.

All’evento saranno presenti oltre al sindaco Carlo Guerra, anche i consiglieri Giuseppe Merolla e Armando Di Monte, l’assessore Valerio Disciglio che dice: “Questa è una terra generosa che racchiude storia, archeologia, mare, natura, tradizioni e sapori. Pensiamo al Torrente Romandato, quello che viene chiamato il Canyon del Gargano e che oggi attira geologi, amanti del trekking o del Nordic walking ma anche gli appassionati di fotografia ma non dimentichiamo la necropoli di Monte Civita che custodisce le testimonianze delle origini del popolo garganico. Poi le tante sorgenti, le grotte, il suggestivo Lago di Varano, i prodotti a km 0, i riti, la musica, le tradizioni, tutte risorse del nostro territorio che possono intercettare nuovi segmenti turistici, oltre al tradizionale segmento balneare, e che se promossi e valorizzati nel modo opportuno, permetterebbero agli operatori locali di lavorare 360 giorni l’anno. C’è ancora molto da fare ma noi ci siamo”, precisa Disciglio. (FONTE: IL RESTO DEL GARGANO)

Libera Maria Ciociola