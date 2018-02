FROM FACEBOOK (ST)

Manfredonia, 10 febbraio 2018. Nuovo casting, nuove partecipanti: sono sei le ragazze iscritte per il secondo appuntamento a Miss Galà Dello Sport (Angela Ardò, Andreea Mitroi, Ilaria Colotti, Sabrina Bove, Veronica Totaro e Roberta Roberti), il concorso di bellezza ideato da Stefano Favale, evento correlativo al Galà dello Sport. Penultimo casting prima della finale di questa estate: le vincitrici del podio avranno la possibilità di accedere a un altro importante concorso nazionale, Miss Spettacolo. Per tale motivo alle ragazze è stato chiesto di esibirsi in una prova di talento in una disciplina a scelta tra canto, danza e recitazione. L’evento, tenutosi presso la località Lido Macchia, ha visto anche il lancio di un altro concorso dedicato ai più piccoli: Junior Galà dello Sport. La prima partecipante di questa nuova iniziativa è Sophia Battista di San Severo, 8 anni. Le iscrizioni per il Junior Galà dello Sport sono ancora aperte. A cura di Carmen Palma Manfredonia, II casting per Miss Galà dello Sport: alla ricerca del talento ultima modifica: da

