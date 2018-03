Manfredonia Nuova per Angelo Vassallo

Di:

Anche Manfredonia Nuova aderisce alla “Marcia per Angelo” con una sua delegazione per ricordare Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore, barbaramente ucciso in un agguato il 5 settembre 2010 e chiedere la non archiviazione del caso e la prosecuzione delle indagini per conoscere la verità e tornare a credere nella giustizia.

Alla Marcia partecipano molti sindaci di importanti città, associazioni autorevoli come Libera di Don Ciotti ed esponenti di diversa estrazione politica.

La notizia dell’archiviazione ha suscitato in noi grande sconcerto e amarezza, perché Angelo Vassallo rappresentava lo stato e un esempio di Buona Politica.

Manfredonia Nuova ha aderito anche alla petizione online che ha raccolto circa 30.000 firme

