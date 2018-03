Manfredonia, Splendido “Ancora episodi vandalici contro sede Lega – Noi con Salvini”

Di:

Manfredonia, 10 febbraio 2018. ”A Carnevale ogni scherzo vale, recita il detto. Ma quello che è accaduto stanotte, ancora una volta a Manfredonia, davanti al comitato della candidata della Lega Patrizia Melchiorre non è uno scherzo, ma un vile gesto intimidatorio, contro la libertà d’espressione e la rappresentanza politica. Chi ha divelto e urinato contro i manifesti programmatici della Lega dimostra tutto il suo sciocco e violento infantilismo, in una campagna elettorale in cui i temi di Matteo Salvini sono largamente battuti, “depredati” e condivisi da ogni forza politica. La mia più sincera solidarietà alla dirigente e candidata alla Camera Patrizia Melchiorre. Andiamo a governare, senza aver paura di chi resta attaccato a gesti di situazionismo e guerriglia urbana, continuando a dileggiare la rivoluzione del buon senso.”

I colpevoli saranno stanati e avranno la loro bella sorpresa, la zona è video sorvegliata.

Avvocato Joseph Splendido, consigliere comunale e provinciale della Lega e candidato capolista al plurinominale della Camera per la Lega

Patrizia Melchiorre. ”Con rammarico devo dare una notizia incresciosa siamo stati di nuovo vittime di un episodio vandalico ai danni del nostro comitato elettorale sito in via Maddalena 121. Ignoti (per il momento) hanno strappato e ricoperto di sputi il materiale propagandistico da noi esposto con il fine di indurci al silenzio. I manifesti non erano offensivi e non ledevano la sensibilità di gente “normale”, questi parlavano di abolzione legge Fornero, stop invasione, più sicurezza (considerando i fatti di Macerata), che hanno visto coivolta una giovane ragazza ; Di pace fiscale; Immigrazione; aiuti alle famiglie etc, etc.

Il nostro comitato elettorale dovrebbe essere motivo d’orgoglio per la nostra città in quanto ci vede protagonisti principali con la nostra candidata della Lega Patrizia Melchiorre. Comunque noi da militanti che lavorano non temiamo questi atti intimidatori , siamo pronti a denunciare agli inquirenti e a ripartire più forti di prima”.

La candidata alla camera dei deputati Patrizia Melchiorre.