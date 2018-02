Il matrimonio di Ze Peppe e Siponta

ph matteo nuzziello

Carnevale di Manfredonia: discesa di Siponta, promessa sposa di Ze Peppe, calata dall’alto spettacolarmente – grazie al Gruppo Speleologico di S.G.Rotondo -, per incontrare il suo amato e proseguire insieme il corteo nuziale. foto matteo nuzziello









