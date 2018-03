PESCA - PH RAFFAELE SALVEMINI

Di:



Roma. “Devono essere ripristinati gli sgravi contributivi a favore delle imprese della pesca se vogliamo continuare ad avere una flotta peshereccia”. E’ quanto ha affermato l’on. Colomba Mongiello, componente della Commissione Agricoltura della Camera, incontrando un gruppo di pescatori della marineria di Molfetta. “L’Unione Europea non può imporre al Governo italiano di cancellare dall’oggi al domani una misura introdotta vent’anni fa e che ha contributo a garantire la sostenibilità economica ed i livelli occupazionali di un segmento strategico del settore agroalimentare. Hanno ragione i pescatori quando minacciano l’interruzione di ogni attività se il 16 febbraio saranno obbligati a pagare per intero i contributi. Confido che l’incontro con il premier Gentiloni – conclude Colomba Mongiello – risolva la vertenza che potrebbe portare alla riduzione del 50% della nostra capacità di pesca”. Pesca. Mongiello: “Ripristinare gli sgravi contributivi” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.