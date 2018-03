Vieste, costituto comitato elettorale di “Liberi e uguali”

Di:

Si è costituito a Vieste il Comitato Elettorale di Liberi e Uguali – Pietro Grasso Presidente

Il popolo di centro sinistra viestano si mobilita per le prossime elezioni politiche e costituisce il Comitato Elettorale di “Liberi e Uguali – Pietro Grasso Presidente” con lo scopo di far risorgere a Vieste quella voglia di politica libera e partecipativa in cui uomini, donne e giovani siano in prima fila.

Vogliamo parlare concretamente al nostro popolo di quelli che sono i veri problemi che affliggono i il territorio. Vogliamo che la disoccupazione e la povertà dilagante non debbano più essere una piaga sociale da risolvere sempre con i soliti “Bonus” per comprare consenso elettorale.

Reclamiamo una sanità pubblica con la “P maiuscola” e di qualità per tutti, anche se purtroppo, nella nostra realtà, è stata completamente svuotata ed è divenuta fruibile solo ai più abbienti disposti a viaggiare ed a spendere per prestazioni sanitarie di eccellenza.

Vogliamo cancellare la logica della cosiddetta “Buona scuola” e ripartire da una scuola che si fa comunità educante, che si dà l’obiettivo fondamentale di contrastare la dispersione scolastica e di creare condizioni di uguaglianza sostanziale. Una scuola ancorata ai principi costituzionali, rendendola realmente gratuita.

Crediamo nei valori dell’ambiente e nel rilancio del territorio partendo proprio da una piena ecosostenibilità e rispetto del nostro bene più prezioso, le nostre bellezze naturali.

Vogliamo un concreto rilancio dell’agricoltura vista la qualità riconosciuta dei nostri prodotti agricoli e di tutte quelle eccellenze che ogni anno sono sempre più svalutate e sottopagate condannando i produttori ad una lenta agonia.

Vogliamo una società civile libera da ogni criminalità che metta il rispetto delle leggi al primo posto e che spezzi finalmente le catene dell’omertà e del clientelismo e possa finalmente far sollevare la nostra economia ed il nostro Mezzogiorno.

Se come noi condividi tutti questi bisogni partecipa anche tu al progetto politico del Presidente Pietro Grasso, persona specchiabile, integra con un trascorso politico incontestabilmente pulito ed in prima fila nella lotta alla mafia.

Unisciti a noi su facebook nella pagina che abbiamo creato di “Liberi e Uguali Sezione di Vieste” e seguici in tutti i nostri appuntamenti nei quali presenteremo i nostri candidati e potrai liberamente intervenire e riscoprire la sana politica democratica in cui la partecipazione è sempre e davvero al primo posto.

Rita Incoronata CANNAROZZI

Francesco CLEMENTE

Nicola DIRODI

Valentino DIRODI

Vincenzo DISANTI

Giuseppe GRILLI

Pasquale GRIMA

Antonio Carmine GUERRA

Giannangelo PECORELLI

Maria SOLLECITO

Giorgio RUSSO

(Nota stampa)