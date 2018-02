Zapponeta, “Soldi in una busta per il voto”. Lui denuncia ma subirà un processo

Di:

Zapponeta, 10 febbraio 2017. TROVA in un garage dei soldi in una busta con le indicazioni per il voto. Lui denuncia ma, dopo mesi, viene iscritto nel registro degli indagati. L’accusa? Aver accettato la pratica del “voto di scambio“.

Protagonista un uomo di Zapponeta. Periodo di riferimento: i giorni precedenti le urne per le amministrative nel centro del Basso Tavoliere.

Da raccolta dati, l’uomo avrebbe trovato in un garage “accessibile a tutti” una busta “sull’autoclave” con “due banconote da 500 euro”, con soldi finalizzati ad ottenere il voto per un candidato alle Amministrative. “A differenza di tanti altri, il mio assistito – spiega a StatoQuotidiano l’Avvocato Innocenza Starace – ha chiamato tempestivamente i Carabinieri della locale Stazione, del Comando Compagnia di Manfredonia, e si è successivamente recato in caserma per la consegna della busta con il denaro, chiedendo che si procedesse nei confronti di chi avesse tentato di corromperlo”.

Ma, come detto, passati alcuni mesi “l’uomo ha ricevuto un decreto di citazione da parte del Pm del Tribunale di Foggia, con il quale la vittima dei fatti risulta unico imputato in un procedimento penale per aver accettato, secondo l’accusa, di accettare la pratica del voto di scambio”.

La prima udienza relativa al processo è fissata il 27 febbraio 2018, presso il Tribunale di Foggia.

“Sono certo che quest’uomo sarà sicuramente assolto”, dice l’avvocato “ma poichè sono convinta che subire un procedimento risulti comunque una sofferenza, il mio assistito non meritava in alcun modo, per l’onestà dimostrata nella vicenda, di essere coinvolto in questo procedimento penale, nel quale in verità avrebbe dovuto essere indicato quale parte offesa dei fatti.

Focua “Voto di cambio”

Si ricorda come ”Il voto di scambio è un fenomeno che, nell’ambito della politica, si riferisce all’azione di candidato il quale, in cambio di favori leciti o illeciti, prometta ad un elettore di ricambiare il voto da parte di quest’ultimo con un tornaconto personale, o con una promessa dello stesso. Perché ci sia reato non c’è bisogno dello scambio di beni o di prestazioni, ma è sufficiente la promessa o l’accordo fra le due parti”.

”Il 16 aprile 2014 il senato ha approvato in definitiva la modifica dell’art 416 che disciplina le sanzioni penali sul voto di scambio politico-mafioso. Il nuovo testo dell’articolo 416-ter prevede che chiunque accetti la promessa di procurare voti in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità (cancellato il termine ”qualsiasi” riferito ad altre utilità) è punito con la reclusione da 4 a 10 anni mentre, nella vecchia formulazione, la reclusione era compresa da 7 a 12 anni”.

