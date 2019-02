Manfredonia. Molestie, ingiurie e minacce all’ex: ai domiciliari 41enne

Di:

Manfredonia, 10 febbraio 2019. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P. S. di Manfredonia hanno notificato a V. R. classe 1978 la sostituzione della misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con la misura degli arresti domiciliari.

Il divieto di avvicinamento era stato emesso poiché l’uomo si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna la quale era stata molestata, ingiuriata, minacciata e pedinata in più occasioni. In una circostanza era stato aggredito il nuovo compagno della donna.

L’aggravamento della misura è scaturito da segnalazioni fatte dalla stessa vittima e da successive attività integrative di indagini in cui è emerso che il V. R. non rispetta il divieto di avvicinamento alla parte offesa, continuando ad appostarsi nei pressi dell’abitazione della donna, frequentando appositamente un circolo sito nei pressi della predetta abitazione e stazionando all’esterno in una posizione che gli consente di osservare i movimenti della vittima.

L’uomo è stato condotto nella propria abitazione a Manfredonia agli arresti domiciliari.

