“10 Febbraio”: ecco il libro di Roberto Menia, “padre” della legge del Giorno del Ricordo

mercoledì 12 febbraio alle ore 19.00, alla biblioteca della Fondazione,

Il prossimo appuntamento in Fondazione Tatarella per il ciclo “Incontri d’Autore” ospiteràchepresenterà il suo libro “10 Febbraio. Dalle foibe all’esodo”.

Chi ha nascosto, per convenienza o ideologia, i massacri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati? Perché storie, spesso sconosciute, “di terre perdute e d’italiani magnifici” hanno dovuto attendere decenni per essere raccontate? L’ex parlamentare di An, Roberto Menia, il padre della legge 30 marzo 2004 n. 92, che ha dato vita al Giorno del Ricordo, condensa racconti, vite ed episodi legati alle foibe e all’esodo nel volume “10 febbraio” (Libri del Borghese). Con il curatore, introdotto da Fabrizio Tatarella, Vice Presidente della Fondazione Tatarella e Maria Giovanna Depalma, dialogheranno, Paolo Scagliarini, Istituto storico don Policarpo Scagliarini e il giornalista Francesco De Palo.

Biografia

Roberto Menia, Figlio di un’esule istriana inizia l’attività politica nelle organizzazioni giovanili del Movimento Sociale Italiano, sotto la guida di Almerigo Grilz. Nel 1980 diventa segretario provinciale del Fronte della Gioventù di Trieste ed è protagonista di alcune delle più importanti battaglie della destra italiana sul confine orientale, a tutela dell’identità nazionale. Nel 1994 viene eletto alla Camera dei deputati nelle liste di Alleanza Nazionale. Al congresso di Fiuggi del 1995 aderisce ad Alleanza Nazionale. Nel 1996 viene confermato alla Camera e diviene vicepresidente del gruppo parlamentare guidato da Giuseppe Tatarella. Attualmente è Segretario generale del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, la storica associazione internazionale, fondata da Mirko Tremaglia, che si adopera per difendere i diritti degli italiani residenti all’estero e Vice Presidente della Fondazione An