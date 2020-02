Annuncio di lavoro. Agenzia di Recruiting ricerca personale: colloquio a Manfredonia

Agenzia di, con sede a Rimini, sta svolgendo colloqui per varie figure professionali da indirizzare a strutture ricettive nella riviera romagnola e in Italia . Tutte le strutture, nostre clienti, cercano personale esclusivamente qualificato e REFERENZIATO.Attualmente lesono:Per fissare un colloquio, che si svolgerà a Manfredonia, potete contattare il numero di telefono indicato con un messaggio whatsapp, indicando in grassetto MANFREDONIA, il riferimento della posizione per cui ci si candida e inoltrando comunque un CV in formato digitale.Se valutato positivamente, sarete contattati, in una seconda fase, per offrirvi la migliore posizione e tutte le condizioni di essa.Tutte le nostre offerte prevedono vitto e alloggio, stipendio commisurato al ruolo che, comunque, parte da una base di 1300 euro. Per stagione estiva si intende che il contratto di lavoro avrà durata prettamente stagionale (5/6 mesi) e quindi di carattere temporaneo.In alcuni casi, dove richiesto, si richiede disponibilità già da marzo/aprile.

Vi aspettiamo!

3914519314

