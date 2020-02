Ba e Vuovolo trascinano il Cus Basket, battuto l’Olympia Rutigliano

Lunedì 10 febbraio 2020. Inizio da incubo, finale da sogno. Questa in sintesi la partita giocata, e vinta, dal Cus Foggia Basket domenica sera contro l’Olympia Rutigliano, ultima gara casalinga della regular season. Il roster di coach Andrea Palmieri ritrova la vittoria e saluta il suo pubblico con una bella prestazione ed un successo che ispira fiducia in vista della seconda fase. Eppure, i primi cinque minuti di gara non sono stati poi così facili, con l’Olympia avanti 9-2 ed il Cus in leggera difficoltà. Difficoltà risolte grazie ai canestri dell’ottimo Nicola Vuovolo e dello straripante Ibrahima Ba, autore nel giro di pochi minuti di tre terrificanti triple che mandano in estasi i tifosi del PalaRusso e chiudono il primo quarto sul 19-14.

Il quarto successivo è, inizialmente, una lotta punto a punto, finché Ba non si mette di nuovo in proprio e dalla distanza spolvera il canestro avversario. Il vantaggio cussino sale fino ad undici punti di distacco, salvo assottigliarsi e ridursi drasticamente: la prima parte del match si chiude con il parziale di 35-34. Nella ripresa il Cus riparte alla grande e con una tripla di Pascal Carrillo completa un break di nove punti. Anche in questo caso, gli ospiti sono bravi a non scoraggiarsi e a riportarsi sotto di un solo punto. Si arriva così agli ultimi dieci minuti sul 53-52. Il finale è tutto di marca cussina: dilagano Nicola Padalino ed i soliti Ba e Vuovolo mentre Matella, Manfredi, Olivieri, Marco e Andrea Dell’Aquila ed i due Carrillo, Pascal e Pierluigi, completano l’opera assicurando il loro prezioso contribuito.

Alla fine il tabellone del PalaRusso recita: Cus 79 – Olympia 62.

RIEPILOGO MATCH

CUS FOGGIA – OLYMPIA RUTIGLIANO 79-62 (19-14/35-34/53-52/79-62)

TABELLINO CUS FOGGIA:

Ba 26; Vuovolo 20; Padalino 18; Dell’Aquila 5; Matella e Pascal Carrillo 3; Manfredi e Pierluigi Carrillo 2.

CLASSIFICA SERIE D BASKET GIRONE A PUGLIA

Sveva Pall. Lucera 30; Barletta Basket 28; Federiciana Altamura 24;

Angiulli Bari e Teknical Sport Massafra 18; Olympia Rutigliano e Murgia Santeramo 12;

Sporting Bitonto e Cus Foggia 10; Basket Fasano 8.

PROSSIMO TURNO

SVEVA PALL. LUCERA – CUS FOGGIA

domenica 16 febbraio ore 18