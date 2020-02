Candela, “Operazione riuscita: mercato, no aumento canone occupazione”

, con aumenti del 300% quindi triplicati rispetto all’anno 2018. Un caso immediatamente affrontato dalle Associazioni di Categoria che sono intervenute immediatamente presso l’Amministrazione comunale di Candela.

Un primo incontro c’era stato lunedì 27 gennaio con il Vicesindaco, poi l’aggiornamento alla riunione di lunedì 10 gennaio che si è rivelata risolutiva. Infatti, grazie all’applicazione della tariffa su base oraria quindi temporanea, come prevede la legge, si è riusciti ad abbattere le somme richieste quindi ad annullare completamente quegli aumenti del 300% con gli Ambulanti del mercato che pagheranno esattamente se non qualcosa in meno di quanto pagavano fino al 2018. Enorme la soddisfazione del Presidente UniPuglia e Coordinatore CasAmbulanti, l’andriese Savino Montaruli, sempre presente alle riunioni, anche dal medesimo richieste al comune immediatamente dopo la notizia degli aumenti, il quale al termine della riunione di lunedì 10 febbraio ha dichiarato: “con gli amici colleghi delle Associazioni ANVA Confesercenti, ANAP e ANA, noi di UniPuglia e CasAmbulanti abbiamo espresso gratitudine e soddisfazione nell’aver trovato nella persona del Vicesindaco, del Dirigente di Settore e dello stesso Sindaco collaborazione e comprensione rispetto ad una Categoria che vive un momento di estremo disagio, economico ed esistenziale. Ora gli Ambulanti del mercato quindicinale di candela dovranno ritirare presso l’Ufficio competente del comune, anche durante i prossimi mercati, i nuovi bollettini di pagamento che conterranno la stessa somma pagata fino al 2018 se non addirittura qualcosa in meno, nonostante a Candela si sia passati dal regime Tosap a quello Cosap. Un sincero ringraziamento anche ai nostri Rappresentanti di Mercato, in primis i nostri referenti Francesco Matera e Francesco Campana i quali, con spirito di abnegazione e di condivisione, si sono messi al servizio dei loro colleghi per raggiungere un risultato del quale non solo ne beneficeranno i tanti associati UniPuglia e CasAmbulanti ma anche tutti i concessionari di posteggio nel mercato quindicinale di Candela” – ha concluso Savino Montaruli.