CC Poggio Imperiale “La presenza della pantera è certa”

Da quando è stata segnalata per la prima volta il 16 gennaio scorso ad opera di un operaio di San Severo sulla pantera è stato scritto di tutto. Una serie di avvistamenti e segnalazioni in zone molto distanti tra di loro (vedi quella a Foggia in via San Severo) hanno minato la stessa credibilità della presenza del grosso felino nel territorio di Foggia. Facciamo un po’ di chiarezza.

Contattati telefonicamente da Stato Quotidiano i carabinieri della “città dei campanili” fanno sapere che da sono passati più di venti giorni da quando non si sono registrate segnalazioni credibili del felino dalla zona indicata da Nicola Chiarappa.

Al contrario è nel territorio di Poggio Imperiale dove si sono fatte sempre più frequenti le segnalazioni. “La presenza della pantera nel territorio è certa al 100%.”- spiega un brigadiere della locale stazione ai microfoni di Stato– “Posso dirlo perché è stata avvistata personalmente da un carabiniere della Forestale una settimana fa. Ha dato l’allarme però l’animale è riuscito in seguito a fuggire”.

D’altra parte il 31 gennaio scorso lo stesso sindaco Alfonso d’Aloia aveva spiegato che erano state “rilevate tracce di un passaggio recentissimo della pantera nel canale dell’Elce, nei pressi del frantoio oleario Sarra- segheria La Croce-Guidone. I cittadini che dovessero recarsi in quella zona per motivi di lavoro o altro sono invitati a prestare molta attenzione ed essere prudenti”.

“Sono state osservate orme di 9 cm di diametro”, conferma un carabiniere. Sabato scorso la pantera è stata avvistata oltre la circonvallazione di Poggio Imperiale nella campagna tra il distributore e i capannoni della zona artigianale. Diversi cittadini hanno dato l’allarme e sul posto sono accorsi uomini della polizia locale, carabinieri e forestali. Qualche giornale ha poi smentito la notizia parlando di ennesima “fake news” e di un “grosso gatto nero”.

Oltre alla testimonianze dei cittadini accorsi sul posto anche gli stessi carabinieri di Poggio Imperiale hanno smentito la cosa. “Quando si è diffusa la notizia molte persone sono accorse in zona e c’è un filmato dove si vede anche la pantera da lontano, in seguito la stessa si è allontanata e nelle ricerche successive è spuntato un grosso gatto nero”.

Il grosso felino è ripreso mentre avanza nei campi al confine tra Poggio Imperiale e Lesina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i forestali che hanno messo in sicurezza i curiosi ma ancora una volta non sono riusciti catturare l’animale.

È l’ultimo avvistamento, veritiero, per la pantera. Poco fa è stata avvistata tra Lesina e Poggio Imperiale. Sono in corso le ricerche. Pubblicato da Duc Diffuso "Laghi del Gargano" su Sabato 8 febbraio 2020

Fonte immagine: The Telegram