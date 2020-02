Chef originario di Manfredonia trovato senza vita a Londra

Manfredonia, 10 febbraio 2020. Un uomo originario di Manfredonia, da anni occupato a Londra, come chef, è stato trovato senza vita in un’abitazione del centro londinese. Lo ha appreso nel pomeriggio StatoQuotidiano. Da tempo, l’uomo era impegnato nel settore della ristorazione a Londra, ma tornava di frequente nella sua città d’origine. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Si è ipotizzato una morte naturale inattesa, ma non ci sono state conferme ufficiali.