Ciclone Cus Foggia, nove gol e splendida vittoria con l’Azetium

Lunedì 10 febbraio 2020. Nove gol per dimenticare la nona vittoria consecutiva sfuggita – una settimana fa – solo all’ultimo secondo. Nove reti per riprendere subito confidenza con i tre punti e lanciare un chiaro messaggio alle avversarie: il Cus Foggia c’è e continuerà a lottare fino alla fine. Sabato pomeriggio la squadra di Natale Coccia, superate alcune difficoltà iniziali, ha letteralmente dominato la partita e condannato l’Azetium ad una inevitabile imbarcata.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato almeno fino al 17°, minuto in cui mister Coccia ha richiamato i suoi ragazzi invitandoli ad una maggiore pazienza. Invito che evidentemente ha dato immediatamente i suoi frutti, visto e considerato il gol del vantaggio realizzato dal capitano Vincenzo Capozzi pochi secondi dopo. La rotazione adottata dal tecnico foggiano funziona ottimamente, De Luca e Roseto (quest’ultimo tra i migliori in campo) entrano bene nella storia della partita mentre Scerbo salva sulla linea un buon tentativo ospite. Evitato il pareggio, è Giuseppe Bruno a spingere in fondo al sacco la palla del 2-0, azione che chiude la prima frazione di gara. Neanche il tempo di riaccomodarsi in panchina per la ripresa delle ostilità che Alberto Laccetti, goleador del Cus, imbeccato da Roseto mette la firma sul 3-0. Ancora il 7 rossonero, dopo aver salvato la sua porta, finalizza un bel contropiede e cala il poker. L’Azetium al 10° trova il gol del 4-1. Seguiranno cinque minuti di pressione ospite, interrotti dalla prima rete rossonera di Sebastian Reyes Gomez (in foto), studente Erasmus, splendido protagonista del secondo tempo cussino.

Lo spagnolo, festeggiato il gol, mette l’autografo anche sull’assist che consente a Carluccio di infilare per la sesta volta la porta avversaria. Ancora Sebastian Reyes Gomez trova il 7-1, seguito subito dopo dall’8-1 realizzato di nuovo da Carluccio. In pieno recupero arriva anche la tripletta di Alberto Laccetti che fissa il risultato sul 9-1 finale.



RIEPILOGO 17^ GIORNATA

CUS FOGGIA – AZETIUM RUTIGLIANO 9-1

Marcatori Cus Foggia: Laccetti (3), Gomez (2); Carluccio (2), Capozzi, Bruno

CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE A PUGLIA

Alta Futsal 40; Cus Bari 37; Cus Foggia 36; MB Futsal Giovinazzo 34;

Futsal Terlizzi 30; Eraclio 27; Azetium Rutigliano 23; Vigor Barletta 19;

Audax Rutigliano 18; Nox Molfetta e Nettuno Bisceglie 17;

Poggiorsini 15; Soccer Altamura 12; Byre Ruvo 10.

PROSSIMO TURNO

Vigor Barletta – Cus Foggia

sabato 15 febbraio ore 16.