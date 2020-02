Donna morta a Bari: 118, per due volte ha rifiutato trasporto in ospedale

(ANSA) – BARI, 10 FEB –. Stando a quanto ricostruito sulla base delle schede di ambulanza dal direttore del 118, Gaetano Dipietro, per tre volte era stato chiamato il sistema emergenza sanitaria e tutte le volte l’ambulanza era intervenuta al domicilio della paziente. I sintomi riferiti dai familiari della donna erano mal di gola e dolori all’interno della bocca a causa dei quali, sempre stando al racconto dei parenti, la signora non si alimentava da qualche giorno per difficoltà a deglutire.