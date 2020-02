Foggia. Riapre centro sociale “Palmisano”. Vacca “Raccolto un sincero appello”

Foggia. Questa mattina, nei locali dell’assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia, l’assessore al ramo Raffaella Vacca e il presidente del consorzio OPUS, Carlo Rubino, che gestirà il centro sociale polivalente “Palmisano”, hanno sottoscritto il verbale di avvio del servizio con contestuale consegna delle chiavi della struttura. Tra non molto si darà avvio alle attività laboratoriali previste dal capitolato speciale d’appalto e dalla proposta tecnica predisposta dal consorzio che prevede laboratori teatrali, laboratori di canto e laboratori di attività manuali (decoupage, realizzazione oggetti in terracotta, piatti e vasellame, pitture su oggetti di vetro), attività sulla memoria storica locale e delle tradizioni culinarie, corsi di ginnastica dolce, yoga, ginnastica per la terza età, corsi di ballo, ascolto di musica con guida all’ascolto e musicoterapia, attività culturali (seminari riguardanti le problematiche della terza età, riscoperte e pubblicazione di storie, pubblicazione di memorie in collaborazione con le scuole), attività del tempo libero (gite, visite guidate, lettura, sala giochi). Inoltre saranno svolte attività formative con l’organizzazione di corsi di formazione di primo soccorso, di sartoria, informatica, cucina e lingue straniere. A breve saranno indicate le sedi dove sarà possibile presentare domanda di iscrizione.

“Il centro polivalente ha l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’inclusione sociale – spiega il sindaco di Foggia, Franco Landella –, oltre a favorire la promozione della salute valorizzando le capacità dei soggetti che frequenteranno la struttura. Abbiamo fatto tutto il necessario per cercare di riaprire il prima possibile una struttura che nel corso degli anni è diventata punto di riferimento per molte persone anziane, alcune delle quali vivono sole e che trovano conforto proprio nelle attività di socializzazione del centro”. “Ho raccolto quello che mi è sembrato un sincero appello – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Raffaella Vacca –, rivolto da alcuni anziani che vivono nella nostra città di riaprire il centro polivalente “Palmisano” quale opportunità di incontro e socializzazione per quelle persone che, per ragioni di età, vivendo ormai fuori dal mondo del lavoro e spesso privi di un supporto nella famiglia, manifestano un maggiore bisogno di non perdere il contatto sociale con il mondo circostante e desiderano impegnare il tempo libero per se stessi e per gli altri; in definitiva l’obiettivo è quello di vivere una terza età in modo possibilmente leggero, allegro, ma anche utile”.