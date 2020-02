“Giallocoraggioso” a Foggia: c’è “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello

. Nuovo appuntamento con, la stagione teatrale indipendente del TdL. 15/16 Febbraio, ore 21:00, in scena “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello, uno dei più grandi drammaturghi italiani, prodotto dal Teatro Primo (Villa San Giovanni – RC). Lo spettacolo sostituisce “La più meglio gioventù”, previsto in stagione e rimandato a data da destinarsi per sopravvenuti impegni di Francesco Montanari, in scena nello spettacolo insieme ad Alessandro Bardani. Anna Cappelli è un’impiegata che, nell’Italia degli anni ’60, vive ai margini della società, tra camere con uso di cucine in comune, uffici grigi e polverosi ed il sogno di una casa tutta sua e di un uomo che la prenda in sposa. La sua risposta alla solitudine, dopo l’ennesimo abbandono, sarà violentissima ed insieme teneramente straziante. Un monologo ironico e tagliente sviluppato attraverso una messinscena teatrale strutturata in sette quadri che coinvolgono e divertono lo spettatore guidandolo sin dentro la psiche del personaggio.

“Anna Cappelli” di Annibale Ruccello, con Silvana Luppino. Scene Aldo Zucco e Osvaldo La Motta, disegno Luci Guillermo Laurìn, suono Antonino Neri, produzione Ass. Cult. Teatro Primo / Natale Parisi. Regia Christian Maria Parisi

15/16 Febbraio 2020 – ore 21:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – INGRESSO RISERVATO AI SOCI

Info e prenotazioni: 3249948645 – info@teatrodeilimoni.it

RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto “White list”).

Teatro dei Limoni, via Giardino, 21, Foggia www.teatrodeilimoni.it