Grand Prix Nazionale d’Abruzzo di karate, successo per società di Monte Sant’Angelo

. Il Maestro Nicola Gambuto, tecnico della asd club karate H. Shirai di Monte sant’Angelo, non poteva non mancare con i suoi atleti che anche questa volta hanno dato ottimi risultati. La campionessa del mondo, Antonia Perla, si è classificata prima nella cat. Seniores, con degli incontri spettacolari di kumite. La piccola speranza, Micaela Santoro, grande promessa del karate, ha portato a casa due medaglie, un argento nel kata ed un bronzo nel kumite. Un’altra medaglia conquistata è quella dall’esordiente Francesco Totaro che si è piazzato ad un secondo posto nel kumite della sua categoria.

Il giovane atleta Matteo Tomaiuolo, pur alla sua prima esperienza ha portato a casa un oro nel kata categoria esordienti. Non si può che ringraziare per l’impegno di questi giovani atleti ed il sostegno dei loro genitori. Soddisfatto è il Maestro Gambuto che con tenacia e fermezza continua ad allenare come sempre i suoi ragazzi nella piccola cittadina di Monte sant’Angelo distinguendosi ad ogni gara.

Brigida Emma