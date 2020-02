“Grande tra grandi”. Successone per il Mirage Nuoto Foggia all’Emmedue

Foggia. Ilfa incetta di medaglie nella decima edizione del Trofeo di nuoto “” svolto l’8 e il 9 febbraio in Campodipietra (Campobasso) con soli 13 atleti ben 42 medaglie: 13 ori 20 argenti e 9 bronzi.

Due giorni di gare entusiasmanti nei quali sono scesi in acqua centinaia di atleti in rappresentanza di decine di società provenienti da tutta Italia. Grandissimo successo di pubblico con gli spalti della Piscina del Centro Sportivo Emmedue sempre gremiti in entrambe le giornate di gare.

Special Guest Silvia di Pietro primatista Italiana nei 50 mt. Farfalla e 50 mt. Stile Libero, plurimedagliata ai Campionati Europei e Mondiali, presente alle olimpiadi di Rio.

Bilancio più che positivo per la società Mirage della Famiglia Forgelli.

Nel corso della manifestazione in terra molisana la giovane atleta foggiana, Rita Maria Pignatiello (2002) tesserata con la società Romana Aniene ma allenata da Coach prof. Antonio Cetta c/o l’impianto natatorio foggiano del MIRAGE VILLAGE, ha vinto 6 argenti, 2 bronzi, dietro la campionessa Silvia Di Pietro e Rachele Ceracchi, rimarcando lo strepitoso 25.95 nei 50 stile libero. Sugli scudi anche Alessandro Losappio (1996) che vince due medaglie d’oro. Grandi soddisfazione per la Cerignolana Adriana Compierchio (2003) quattro medaglie d’oro e una di bronzo. Chiara Iacovelli (2005) che si aggiudica la medaglia d’oro nei 50,100 e 200 rana. Conquista importanti medaglie anche Pagliarulo Alessia (2007) oro nei 200 e bronzo nei 50 e 100 stile libero. Da rimarcare anche la prova di Abbruzzese Soraya (2003), che conquista un oro nei 50 dorso e una medaglia di bronzo nei 100 farfalla.

La categoria Esordienti ha sbalordito tutti: Bonsanto Maya (2008) 5 medaglie d’argento e una di bronzo. Gabriele Nicole (2011) argento nei 50 Rana, argento nella finale dei 50 Rana e bronzo nei 100 misti. Paolantonio Giorgia (2011) argento nei 50 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla e 100 misti mentre nelle finali invece medaglia d’argento nei 50 stile libero, 50 farfalla e oro nei 50 dorso. Frasca Gianmarco (2009) una medaglia d’oro, una d’argento ed una di bronzo. Anche tutti gli altri ragazzi del Team, che hanno partecipato alla manifestazione Petruccelli Christian (2008) Mariella Maria Chiara (2011) Galli Marika (2008) hanno contribuito al successo della spedizione, nuotando tutti al massimo delle loro possibilità ed ottenendo risultati importanti e di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Le eccellenti prestazioni ottenute in questa prima uscita stagionale sono il risultato delle tecniche di allenamento del Professor Antonio Cetta e della meticolosa preparazione atletica del Professor Alessandro Forgelli.

Ufficio Stampa – Mirage Village