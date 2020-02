Odaf Foggia rivela “Aiuti ad aziende agricole assegnati su base parametri falsati”

“Gli aiuti alle aziende agricole sono stati assegnati sulla base di parametri falsati, con la Regione Puglia che invece di correggere il tiro ora paradossalmente accusa chi l’aveva allertata sugli errori di metodo“. È la secca replica dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori Forestali della provincia di Foggia (Odaf Foggia) all’amministrazione regionale, alle prese con due ricorsi al tribunale amministrativo regionale per il bando della sottomisura 4.1a del Psr – 150 milioni di risorse destinate ai miglioramenti in agricoltura – sul quale la Regione Puglia se ne è lavata le mani accusando nelle memorie conclusionali il partenariato economico-sociale, di cui anche agronomi e forestali fanno parte, di aver avallato l’elaborato prezzi e rese, cioè lo strumento per definire le graduatorie sulla base dei valori delle colture.

“E’ un’emerita falsità, anzi è vero tutto il contrario – ha dichiarato il presidente dell’Odaf Foggia Luigi Miele in una nota indirizzata, tra gli altri, al governatore della Puglia, Michele Emiliano ed al direttore del Dipartimento regionale all’agricoltura Gianluca Nardone, ma anche allo stesso presidente del Tar Puglia. La Federazione regionale degli Ordini dei Dottori agronomi e Dottori forestali, infatti, in qualità di componente del comitato di sorveglianza e del partenariato economico-sociale, già a giugno 2018 aveva bocciato in toto l’elaborato prezzi e rese, ritenendolo basato in larga parte su dati rivelatisi errati e comunicati dalle stesse aziende attraverso un software parimenti discusso ed eccepito. Ma la Regione è andata avanti per la sua strada, ignorando i suggerimenti degli esperti e addirittura accusando di condivisione proprio quel partenariato che la aveva allertata”.

Pochi giorni fa, a fine gennaio, quando finalmente si è potuto prendere visione del documento definitivo, sono emersi in tutta la loro gravità gli errori macroscopici e paradossali contenuti nel contestato elaborato: tra tutti il caso della cicoria per produzione di seme a cui gli uffici tecnici regionali hanno attribuito una capacità produttiva di 483 quintali/ettaro, mentre per quella da consumo fresco viene riportata una produzione di 158 quintali/ettaro, affermando in sostanza che il solo seme pesa 3 volte di più dell’intera pianta.

“Di errori simili ve ne sono tanti altri, sicuramente colposi e non dolosi, precisa il presidente Miele, ma che tuttavia determinano sperequazioni inaccettabili nell’accesso ai fondi del bando, perchè di fatto sono state escluse aziende che hanno dato una rappresentazione reale delle loro performance aziendali, ed oggi costrette ad affrontare un lungo iter giudiziario per veder riconosciute le proprie ragioni, mentre beneficiano dei contributi comunitari quelle aziende che hanno dichiarato produzioni assurde ma coerenti con il mendace elaborato prezzi e rese”. “La Regione Puglia, ha concluso il Presidente Miele, ora si assuma le sue responsabilità, smetta di accusare chi da tempo aveva segnalato il problema e, soprattutto, ponga urgentemente rimedio alla situazione determinatasi, avviando un’istruttoria a tappeto sulle pratiche della sottomisura 4.1a per distribuire in maniera equa i 150 milioni di euro previsti, dimostrando così sincera volontà politica di rimediare all’errore”.