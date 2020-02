Omicidio Paglione, “Colpi superiori a quelli indicati dal Cipparano”. Familiari ringraziano “Polizia e Procura”

, 10 febbraio 2020. “I colpi inferti alla vita, nella parte anteriore e posteriore del corpo, risultano nettamente maggiori rispetto a quelli indicati dal Cipparano in sede di interrogatorio”. E’ quanto rende noto, in esclusiva, al’avvocato, del foro di Foggia, nella qualità di difensore delle parti offese e all’esito dell’esame autoptico, conclusosi in data odierna,sul corpo di Vincenzo Paglione di Manfredonia.

“I miei assistiti non intendono rilasciare alcuna dichiarazione ma vogliono soltanto esprimere il loro profondo ringraziamento nei confronti della Polizia di Stato e del P.M. presso la Procura di Foggia, Dott.ssa Gravina, per l’impegno profuso al fine di accertare non soltanto la responsabilità penale dell’evento ma tutto quanto necessario ai fini di un giusto processo e di una pena equa che contempli le aspettative dei familiari della vittima e quelle di giustizia”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it