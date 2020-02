Puglia: Addensamenti a tratti compatti lungo il Tirreno

Bari. Meteo Puglia: lunedì l’anticiclone continua ad interessare le regioni meridionali, garantendo condizioni di generale stabilità atmosferica; tuttavia una profonda circolazione ciclonica in traslazione dall’Islanda alla Scandinavia innesca una decisa intensificazione del flusso zonale. In questo contesto, miti e umide correnti occidentali determinano addensamenti nuvolosi a tratti compatti sul versante tirrenico della Basilicata e sull’entroterra molisano, ivi con deboli piogge o pioviggini sul Lagonegrese e a ridosso dei comprensori montuosi della provincia di Isernia. Condizioni più asciutte e soleggiate in Puglia (salvo qualche disturbo sulla Daunia), sul Termolese e lungo il versante ionico lucano, in un contesto termico molto mite per la stagione. Temperature in deciso rialzo lungo la fascia adriatica con massime fino ai 19-21°C. Venti in rotazione e rinforzo da Ostro e Libeccio, fino a forti o molto forti su vallate e crinali appenninici, da moderati a tesi altrove. Mari: Ionio e Canale d’Otranto da poco mossi a mosso; Adriatico poco mosso sotto costa, mosso a largo.

Martedì 11 Febbraio Tempo stabile, mite e ventoso con temperature primaverili

MARTEDÌ: lo scenario meteorologico europeo è governato dal flusso zonale atlantico: le perturbazioni organizzate permangono relegate alle alte latitudini del Continente, imperniate tra le Isole britanniche, la Mitteleuropa e la Scandinavia, mentre il Mediterraneo – protetto da un campo di alta pressione – viene raggiunto dall’afflusso di correnti molto miti dai quadranti sudoccidentali. Ne scaturisce una giornata stabile, spesso soleggiata e oltremodo mite su Molise, Basilicata e Puglia. Temperature in ulteriore deciso rialzo su valori ben superiori alle medie climatiche di febbraio, con massime fino ai 20-23°C lungo il versante adriatico e sul Metapontino. Venti tesi di Libeccio, a tratti forti lungo i crinali appenninici. Mari: Tirreno molto mosso; Ionio mosso; Adriatico poco mosso sotto costa, mosso a largo. Mercoledì 12 Febbraio

Nuvolosità in aumento con locali precipitazioni