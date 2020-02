“Senza paura più liberi. Sicurezza e legalità”. Le proposte del PD foggiano

. Documento elaborato dal: Senza paura più liberi – Mobilitazione straordinaria e permanente contro la mafia e l’emergenza criminalità a Foggia. “L’inizio del 2020 e l’escalation di bombe e attentati ha fatto emergere due “novità” nella vita della comunità foggiana: – il pieno riconoscimento a livello nazionale dell’esistenza di una mafia crudele, forte e spietata a Foggia, strutturata e pervasiva al pari delle più note organizzazioni criminali italiane; – un inedito fermento civile che testimonia allarme e voglia di riscatto della parte sana e laboriosa della nostra comunità che, a partire dalla marcia organizzata da Libera il 10 gennaio 2020 e con i diversi momenti di confronto che si succedono, sta ponendo al centro del dibattito cittadino e provinciale una consapevolezza che ha preso forme spontanee e originali. Il Partito Democratico di Foggia vuole contribuire con analisi e proposte concrete, offrendo la sua energia e la sua organizzazione al servizio dei diversi soggetti e movimenti che si sono attivati.

Nella relazione 2019 della Direzione nazionale antimafia si legge: 1. “La tradizione è quella del familismo mafioso tipico della ‘ndrangheta e della ferocia spietata della camorra cutoliana; la modernità, invece, è la vocazione agli affari, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico-sociale, la scelta strategica di colpire i centri nevralgici del sistema economico della provincia, cioè l’agricoltura, l’edilizia e il turismo. Pur potendo distinguere all’interno del circondario di Foggia due aree, quella foggiana e quella garganica, caratterizzate da una diversa economia, l’immagine complessiva della mafia del circondario ha una caratterizzazione unitaria e completamente diversa da quella della criminalità organizzata del circondario di Bari. Trattasi di una mafia chiusa, impenetrabile e saldamente legata a valori mafiosi ai quali – a causa della prevalente composizione familiare dei sodalizi – si intrecciano quelli familiari”.

L’ultima rilevazione dell’ISTAT sui cosiddetti conti economici territoriali, diffusa il 28 gennaio 2020, fa emergere una crescita del prodotto interno lordo pugliese, aumentato nel 2018 dell’1,4%, al di sopra del dato italiano (+0,8), del Nord-Ovest (+0,7), del Centro (+0,7) e soprattutto del Mezzogiorno (+0,3), con una crescita pari a quella del Nord-Est (+1,4). In quattro anni, il Pil pugliese è dunque aumentato in totale di 4,3 punti percentuali. Il problema più grave della provincia di Foggia è la disoccupazione e la disoccupazione giovanile in particolare: anch’essa mostra segnali di miglioramento essendo diminuita dal 2017 al 2018, ma resta pari al 22%, la percentuale più alta fra le sei province pugliesi.

L’economia sommersa completa un quadro che va letto per forza di cose insieme a quelle osservazioni della Direzione Nazionale Antimafia sull’attitudine “imprenditoriale” della mafia foggiana. L’incidenza dell’economia “non osservata”, come eufemisticamente viene chiamata nelle statistiche l’economia in nero, illegale e sommersa, è molto alta nel Mezzogiorno, dove rappresenta il 19,4% del complesso del valore aggiunto, seguita dal Centro (14,1%). Sensibilmente più contenute, e inferiori alla media nazionale, sono le quote raggiunte nel Nord-ovest e nel Nord-est, pari rispettivamente a 10,6% e 11,4%”. Sono dati Istat che fanno riferimento al 2017, ultimo anno per cui sono disponibili i dati sulla somma della componente sommersa e di quella illegale, che rappresenta in Italia il 13,5% del valore aggiunto totale.

DEFINITIVO_PD_EMERGENZA_CRIMINALITÀ_FOGGIA