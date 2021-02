A pochi giorni di distanza il covid fa un’altra vittima a Vico del Gargano: “È sempre più pesante e doloroso il conto che Vico sta pagando, in termini di vite umane, a questa ormai lunghissima emergenza pandemica. – commenta il sindaco Michele Sementino sulla sua Pagina Facebook – Oggi dobbiamo dare l’addio a un altro nostro caro concittadino che era ricoverato a San Giovanni Rotondo. Ai familiari le condoglianze di tutta la Comunità Vichese. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, abbiamo voluto ricordare ogni volta le persone che ci hanno lasciato a causa del Covid. Lo facciamo perché riteniamo giusto andare oltre i numeri, le cifre e i colori dei quotidiani bollettini diffusi doverosamente dalle istituzioni sovracomunali. Lo riteniamo giusto per partecipare umanamente al dolore di chi, a causa di questa pandemia, sta perdendo gli affetti più cari, quelli dei nostri nonni, di un genitore, di amicizie fraterne. Lo facciamo per dedicare un pensiero a chi ha pagato il prezzo più alto. Lo facciamo per ricordare a noi tutti che, purtroppo, al di là dei miglioramenti che pure si registrano rispetto al contenimento del contagio, dobbiamo continuare a praticare comportamenti responsabili”

Ad oggi salgono a dieci le vittime per coronavirus a Vico, dall’inizio dell’emergenza pandemica.

Articolo di Vittorio Agricola