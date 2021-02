“Continuazione tra i reati”, inammissibile ricorso di Federico Trisciuoglio

Roma, 10 febbraio 2021. “La Corte, quindi, ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia fornito idonea motivazione in ordine all’entità dell’aumento di pena determinato in continuazione“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Federico Trisciuoglio, nato il 20 ottobre 1953, contro un’ordinanza della Corte d’Appello di Bari, 08/11/2019.

Federico Trisciuoglio ha proposto ricordo contro l’ordinanza dell’8 novembre 2019

della Corte di appello di Bari che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la

richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc.

pen., con riguardo:

1) al reato di estorsione pluriaggravata dalla connessione con l’attività

mafiosa (..) commesso da epoca precedente e prossima al maggio 2009 fino alla fine di

settembre 2009, giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 13

aprile 2018, definitiva il 18 aprile 2019;

2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (..) commesso con condotta permanente in Foggia, San Severo e altrove; a due reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (..) commessi con condotta permanente in Foggia, San Severo e altrove; al reato di estorsione, commesso da settembre 1989 a maggio 1990 in Apricena; al reato di detenzione illegale di armi (..) commesso il 12 gennaio 1991 in Manfredonia; al reato di tentata estorsione (..) commesso dal 16 gennaio 1990 al 13 gennaio 1991 in Manfredonia, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di appello di Bari con sentenza del 15 luglio 1997, definitiva

il 13 ottobre 1999;

3) al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (…) commesso dal 21 agosto 2003 con condotta permanente in Foggia e provincia; a due reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente (…) commessi in data antecedente e prossima a settembre 2003 in Manfredonia; al

reato di tentata estorsione aggravata dalla connessione con l’attività mafiosa (…) eseguita in data antecedente e successiva a dicembre 2003, reati tutti già riuniti tra loro dal

vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Bari con

sentenza del 3 luglio 2008, definitiva il 30 settembre 2009;

4) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (…) commesso da settembre 1998 con condotta perdurante in Foggia, e ai reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, aggravati dalla connessione con l’attività mafiosa (..) commessi in epoca

antecedente al 21 dicembre 1999 in Foggia, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione (anche con riferimento al reato indicato sub 2) e giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 19 maggio 2009, definitiva il novembre 2010;

5) al reato di associazione per delinquere (..) commesso dal 1 maggio 2006 al 9 marzo 2007 in Foggia; al reato di estorsione (…) commesso dal 1 marzo 2006 al 28 dicembre

2006; ai reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente (..) commessi dal 5 giugno 2006 al 30 maggio 2007 in Foggia, avvinti tra loro dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 22 settembre 2011, definitiva il 30 aprile 2013;

6) al reato di estorsione aggravata dalla connessione con l’attività mafiosa (..) commesso dal 9 aprile 2006 al 6 aprile 2012, giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza

del 16 ottobre 2015, già irrevocabile.

La Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 31 gennaio 2013, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 2, 3 e 4, rideterminando la pena finale in anni venti, giorni dieci di reclusione. Successivamente, la Corte territoriale, sempre in sede esecutiva, con ordinanza del 21 marzo 2018 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione dei reati sub 2, 3, 4, 5 e 6, rideterminando la pena finale in anni ventitré, giorni dieci di reclusione.

“Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso”.