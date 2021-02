Da domani la Puglia è gialla: cosa si potrà fare

Bari, 10/02/2021 – (quotidianoitaliano) La Puglia torna a tingersi di giallo a partire dall’11 febbraio, dopo la decisione del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità che hanno accolto il ricorso della Regione Puglia. In realtà si tratta di una zona gialla “rafforzata”, con l’eccezione, almeno fino al 15, di non poter uscire dalla propria regione se non per motivi di lavoro, salute o emergenza. Cosa cambia? Bar e ristoranti sono aperti, con la possibilità per i clienti di consumare all’interno dei locali fino alle 18. Dopo quell’ora concesso solo l’asporto, fino alle 22, e la consegna a domicilio (non ci sono limiti). Ci si può spostare liberamente tra Comuni e all’interno della regione. Il coprifuoco scatta alle 22 anche nella zona gialla, i negozi restano aperti, così come i centri commerciali. Restano chiuse ancora invece palestre e piscine. (quotidianoitaliano)