Foggia, Marco a Chi l’ha Visto: video in rete dove è bullizzato

Foggia, 10/02/2021 – Mercoledì 10 febbraio alle 21.20 su Rai3, nuova puntata di “Chi l’ha visto?” con gli ultimi aggiornamenti, gli inviati sul posto e servizi filmati, sul caso dei coniugi di Bolzano e del figlio Benno che è in carcere accusato di duplice omicidio. Inoltre, si parlerà anche del caso di Marco, perché tanti telespettatori hanno segnalato alla trasmissione dei video in rete che riprendono il giovane di Foggia che viene pesantemente bullizzato: qualcuno potrebbe avere una responsabilità nella sua scomparsa? Continuerà anche l’inchiesta dei maghi che truffano le persone approfittandosi delle loro debolezze. E poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.