Gli hobby più praticati dagli italiani sul web

L’evoluzione tecnologica degli ultimi vent’anni ha totalmente cambiato la vita di ogni singolo abitante del mondo. Ad esempio è possibile al giorno d’oggi accedere a tutti i siti di scommesse che si rispettino grazie anche ad app native create ad hoc, rendendo il betting non solo un fattore portante dell’economia mondiale, ma anche uno svago facilmente praticabile.

Se prima era infatti impensabile avere qualsiasi cosa a portata di mano, ovunque ed in qualsiasi momento, adesso bastano pochi click per poter acquistare un prodotto dalla Cina, parlare con un amico negli Stati Uniti o prenotare una vacanza dall’altro lato del mondo.

L’avvento di internet ha globalizzato l’informazione, il commercio e la comunicazione, creando una rete globale di semplice accesso, che può essere utilizzata praticamente da chiunque e con qualsiasi scopo. Sebbene i propositi “seri” del web siano parecchi, c’è chi utilizza internet anche per il mero divertimento: social networks, giochi online, streaming video/audio e perfino per scommettere su eventi lontani migliaia di km.

Lo sport e le scommesse ad esso connesse sono tra gli hobby più amati dagli italiani sul web, soprattutto nel weekend; ma quali sono gli altri interessi nel tempo libero da praticare online, per gli italiani?

E-Sports e Gaming Online

Gli E-Sports di certo non sono una nostra scoperta, ma il fenomeno dei gaming online diventa ogni anno sempre importante nel panorama mondiale, assumendo connotati economici e lavorativi di sicuro interesse. Da quando esistono i videogames infatti, essi sono diventati uno dei pretesti più concreti per passare serate in compagnia, divertendosi e formando gruppi di gamer sempre più uniti.

Con la possibilità introdotta da qualche anno di potersi connettere con altri giocatori, amici e non, in qualunque parte del mondo, il gaming online ha vissuto una vera e propria rivoluzione. Nascono così piattaforme dedicate allo streaming dei match (come Twitch) e tornei mondiali di E-Sports che mettono in palio cifre da capogiro, trasformando molti gamer per passione in veri e propri professionisti, grazie anche all’attenzione sempre più remunerativa di grandi aziende del settore.

Social Networks

Non si può negare che, parlando delle generazioni più giovani, esiste un mondo pre e post social networks. I trentenni di oggi sono stati i primi a poter conoscere una “vita sociale reale”, ma sono gli stessi che passano la maggior parte del loro tempo libero tra Facebook ed Instagram, sbirciando le foto di amici, sognando vite da star o documentandosi su mete esotiche e ricette di cucina.

Youtube è sempre di più il luogo dove nascono nuove star e dove poter imparare velocemente qualcosa di nuovo, grazie ai milioni di tutorial. Tik Tok invece prende sempre più piede tra i giovanissimi, con la sua natura divertente, che mette in mostra lati più leggeri del carattere, soprattutto nelle challenge e nelle coreografie virali. Insomma, viviamo in una società in cui il social networking è parte integrante della realtà e di sicuro uno dei passatempi più amati dagli italiani.

Streaming video/audio

In questo breve articolo non potevamo esimerci dal menzionare le piattaforme che offrono servizi di streaming musicale e video, come Spotify e Netflix, giusto per citare due colossi. Gli italiani, nel caso specifico, sono un popolo da sempre attratto dalle forme d’arte più disparate, eccellendo nella musica ed in ambito cinematografico.

Poter avere accesso a tutti i brani musicali preferiti oppure ai film in esclusiva, ovunque ed in qualsiasi momento, è di sicuro un ottimo modo per poter impiegare il proprio tempo libero.

Corsi e know-how online

E’ sempre più comune nel tempo libero l’utilizzo di internet per frequentare corsi online e webinar per ampliare le proprie conoscenze su una materia. I corsi sul web non sono soltanto offerti da istituzioni universitarie, ma anche aziende e privati possono mettere a disposizione degli utenti le proprie conoscenze, tenendo videolezioni (gratuite o a pagamento), seminari ed incontri spesso correlati da test di valutazione.

Di sicuro nel 2020 si è visto un interesse maggiore rispetto a questo tipo di attività, per colmare la vita sedentaria con nozioni accademiche e di know-how più specifiche. E’ bene notare come sia possibile, navigando sul web, trovare ogni tipo di corso, da quelli professionali (social media marketing, finanza, etc) a quelli più pratici.