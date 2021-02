Il registro della bigenitorialità è operativo, Sergio Turi esulta

“Finalmente da oggi il registro della bigenitorialità è operativo. Da questo momento tutti i genitori non collocatari potranno iscrivere il proprio figlio minore nel registro della Bigenitorialità. Attraverso questo strumento, il genitore riceverà tutte le comunicazioni dai vari enti, (ASL, scuola, Comune) garantendo la possibilità di una partecipazione attiva nella vita del figlio minore”.

Lo comunica Sergio Turi, presidente dell’associazione ‘Sei forte papà’.

“La maggior parte delle discussioni fra genitori separati -dice Turi- avvengono per mancanza di informazione al genitore non collocatario, negando spesso il diritto paritario genitoriale. Oggi, grazie al progetto presentato dall’ associazione ‘Sei forte papà’ e dal Consigliere Comunale Raffaele di Mauro, si avrà la possibilità di evitare e dimezzare le discussioni che inevitabilmente influenzano negativamente la vita dei minori e che, purtroppo, sono costretti a vivere in modo poco sereno ed equilibrato. Un passo avanti verso il principio fondamentale della bigenitorialità è l’ affidamento condiviso che tutela senza dubbio in primis i minori”.