Instabilità del tempo fino al weekend, dal 13 gelo e neve anche in pianura

Prima dell’arrivo del gelido Buran siberiano, il tempo, tra oggi e venerdì sarà ancora instabile. Difatti, dal pomeriggio odierno, 10 febbraio, è atteso un peggioramento del tempo con altre piogge, da Foggia fino al resto della Puglia.

Domani, giovedì 11 Febbraio, avremo instabilità mattutina sul Gargano, altrove sprazzi di sole con venti da scirocco. Venerdi’ 12 ancora piogge in un contesto decisamente più freddo dalla sera per l’arrivo dell’aria più fredda da Nord, che porterà primi fiocchi di neve oltre gli 800 metri e quindi sui Monti Dauni e Gargano.

Da sabato 13 febbraio, gelo e neve col Buran. Dalle prime ore di sabato (a dire il vero già dalla notte tra venerdì e sabato), nuvolosità in aumento a partire da tutte le regioni tirreniche con precipitazioni in intensificazione a tutte le regioni centrali e poi in avanzamento verso quelle meridionali. Precipitazioni che potranno essere anche di moderata o forte intensità, principalmente a carattere di rovescio.

Condizioni ideali per la possibilità di copiose nevicate su tutte le zone interne centro-meridionali a partire da quote molto basse, probabilmente già intorno ai 200 metri. Le temperature saranno in continua e decisa diminuzione a tal punto da permettere situazioni da vere e proprie tormente di neve in tutte le zone interne ed appenniniche. Domenica invece il tempo migliorerà sulle zone tirreniche centro-meridionali e precipitazioni che si concenteranno sulla Puglia con possibilità di nevicate sparse fino in pianura ed anche sulle coste, con accumulo.

Nelle giornate di lunedì 15 febbraio e martedì 16, continueranno i rovesci nevosi soprattutto sul medio-basso adriatico con la possibilità di imbiancate anche in diverse città capoluogo di provincia. Gelo e neve quindi confermato, con temperature che in alcune zone del centro-sud potrebbero risultare prossime allo zero anche durante il giorno e negative sui rilievi sin da bassa quota.

(fonte Meteopuglia.org)