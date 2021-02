L’incisione dei canti popolari “U Carnevele Sipundine”

Nel 1991 il Gruppo Folk Sipontino composto dai talentuosi amici musicisti Peppino De Salvia (mandolino, violino e percussioni varie), Anna Rita D’Ascenzo (flauto), Matteo Guerra (fisarmonica) e il compianto Tonino De Salvia (chitarra e basso), Tina La Forgia (voce solista), Caterina Fabiano (voce solista) insieme all’autore del presente articolo (voce solista e animatore), realizzammo il sogno della pubblicazione dell’incisione dei canti popolari di Manfredonia: “U CARNEVELE SIPUNDINE”.

Nel 1990, dopo circa tre mesi di registrazioni effettuate presso lo studio TARGET di Foggia, sotto la guida del bravissimo tecnico del suono e musicista Giorgio Frigerio di Foggia, i nostri professionali esecutori delle musiche incisero magistralmente le basi dei canti popolari relativi al carnevale di Manfredonia. Successivamente, furono inseriti i testi delle canzoni con le voci dei solisti. Nel motivo “A Farrete” fu inserita la voce del ragazzino Salvatore Capursi venditore del rinomato e antico rustico sipontino.

Completata la registrazione a Foggia, con il DAT (Digital Audio Tape) dell’incisione, ci recammo subito a Milano con l’auto di Peppino De Salvia, dove fummo ospitati dall’imprenditore e musicista di Manfredonia, il compianto amico Tonino Tomaiuolo al secolo “Sciurille”.

Questi, parente di Peppino De Salvia (persona simpaticissima e sempre disponibile con tutti i manfredoniani che si recavano a Milano e a lui si rivolgevano per problemi vari), ci fece dormire in uno stupendo appartamento arredato con mobili d’epoca di pregio, di proprietà di suo fratello, Giuseppe “Pinuccio” Tomaiuolo, bravissimo artigiano-intagliatore e antiquario di successo a Milano. Ricordo che la sera prima di andare a letto, l’amico “Sciurille” ci offrì una lauta cena in un rinomato ristorante gestito da sardi.

Il mattino dopo, sempre Tomaiuolo, ci accompagnò alla importante casa discografica “City Record” per l’incisione del master e della stampa delle copertine delle audiocassette e dei 33 giri in vinile dei canti popolari. Dopo dieci giorni, la casa discografica City Record di Milano ci inviò i dischi e le musiche cassette.

Fu grande emozione, quando con l’amico Peppino De Salvia ascoltammo il primo motivo inciso, ci commuovemmo fino al pianto. Va ricordato, che la copertina del 33 giri, un disegno dipinto a pastello, fu realizzata dall’architetto Franco Sammarco, che raffigurò nella copertina opere in cartapesta del M° Matteo Trotta. Invece, per la copertina della musicassetta utilizzammo un’immagine di “Zepèppe Carnevele”, emblema del carnevale sipontino, tratta da un’opera in cartapesta sempre di Matteo Trotta. Rammendo, altresì, che quell’anno, prima di carnevale dopo aver distribuito numerose copie agli autori dell’incisione, al Comune di Manfredonia e ai vari amici delle ditte locale che ci avevano sponsorizzato, apprendemmo da un comunicato televisivo governativo che in Italia avevano sospeso tutte le manifestazioni di Carnevale per via della “Guerra del Golfo”.

La brutta notizia fu per noi una delusione incredibile, dopo i tanti sacrifici che avevamo fatto per far uscire l’incisone a Manfredonia nel periodo di Carnevale.

Carnevale 1956-Alcuni testi dei motivi -Carnevele Sipuntino- incisi quell’anno Carnevale di Manfredonia-Fine anni ’50-Tonino Tomaiuolo detto Sciurille (al centro con il cappellino) durante la sfilata dei gruppi mascherati Copertina-Musicacassetta -U Carnevele Sipundine COPERTINA-U Carnevele Sipundine -Copertina disco in vinile 33 giri Il compianto chitarrista di talento Tonino (Tony) De Salvia-autore dell’incisione -U Carnevele Sipundine- Ph Matteo Losciale Il fisarmonicista Matteo Guerra autore dell’incisione -U Carnevele Sipundine- Il musicista di talento Peppino De Salvia, autore e coordinatore musicale dell’incisione-U Carnevele Sipundine- del 1991 Retro Long playng-U Carnevele Sipundine

Stranamente, anche quest’anno, che ricorre il trentesimo anno dall’incisione, il Carnevale, per colpa di questa terribile pandemia Covid 19 che ci perseguita da un anno, non avrà luogo. Sempre nel febbraio 1991, nonostante che non ebbero luogo le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati e altre manifestazioni collaterali del Carnevale, l’incisione ebbe lo stesso grande successo, perché i motivi vennero ballati in tutte le socie e i veglioni organizzati a Manfredonia durante il carnevale di quell’anno. L’incisione ebbe fini culturali. Nel tempo, i motivi di quei canti popolari sono stati inseriti durante le sfilate del nostro carnevale, in spettacoli teatrali e recite scolastiche tenute in loco e in programmi televisivi realizzati dalla RAI e da Mediaset con collegamenti da Manfredonia e anche in registrazioni effettuate da altre emittenti televisive regionali nella nostra Città durante il periodo di carnevale. A conclusione dell’articolo, voglio ancora ricordare con affetto il compianto amico Tonino Tomaiuolo al secolo “Sciurille”, perché ci fu di grande aiuto quando andammo a Milano per la stampa della nostra incisione: “U Carnevele Sipundine”.

Va ricordato, per la storia locale, che la prima incisione dei canti popolari intitolata “Carnevale Sipontino”, effettuata con l’utilizzo di un piccolo registratore Geloso, si tenne nel 1956, con i motivi scritti e musicati da bravi parolieri e musicisti di talento locali e, egregiamente interpretati dal compianto cantante Lino Trigiani, ugola d’oro di Manfredonia nel dopo guerra.

FOTOGALLERY FRANCO RINALDI