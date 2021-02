Manfredonia, controlli incrociati per prevenire infiltrazioni criminali: l’accordo

Manfredonia, 10/02/2021 – Il prefetto di Bari, Antonia Bellomo e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale dei porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli, Ugo Patroni Griffi, hanno sottoscritto oggi un protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, concessioni demaniali e autorizzazioni.

Obiettivo preminente dell’accordo – approvato dal ministero dell’Interno – quello di rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici, delle concessioni demaniali e delle procedure concorsuali. Avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo biennale all’esito di una verifica dei risultati raggiunti.

«Questo documento– commenta il prefetto Bellomo – suggella la volontà delle parti firmatarie di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell’economia, esercitando – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti in un settore di attività caratterizzato da numerose opere pubbliche in cui potrebbe inserirsi la criminalità organizzata anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose».

In particolare, l’Autorità di sistema portuale si impegnerà a richiedere i controlli preventivi antimafia sui contratti stipulati al di sotto delle soglie previste dalla normativa vigente e a inserire nei bandi di gara l’obbligo per l’impresa aggiudicataria – pena l’applicazione a suo carico di penali – di comunicare alla stessa Autorità l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, nonché a segnalare tempestivamente – oltre che alla prefettura nei termini di legge – ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti.

La prefettura, oltre all’attivazione dei controlli nell’ambito della normale attività di prevenzione antimafia, procederà con l’ulteriore impegno a estendere detta attività di verifica anche ai contratti al di sotto della soglia di attenzione stabilita dalla normativa nazionale.

«Le istituzioni faranno barriera contro le infiltrazioni criminogene nella portualità, contro i traffici illeciti, contro le infiltrazioni nelle procedure di evidenza pubblica e negli appalti», ha commentato il dr. Patroni Griffi. «Lo Stato c’è e questa presenza serve anche a rassicurare gli investitori internazionali».

Concetto ampiamente condiviso dal prefetto Bellomo che ha concluso «La legalità è un fattore di attrattività per il mondo imprenditoriale che si muove in un circuito economico “sano”, poiché evita che imprese che operano illecitamente possano inserirsi nel tessuto del territorio».