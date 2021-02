Puglia in zona gialla, riaprono musei chiusi da novembre

Manfredonia, 10/02/2021 – (repubblica) I musei e i luoghi della cultura pugliesi sono pronti a ripartire. Il ritorno alla zona gialla, infatti, consentirà alle strutture di riaprire le porte ai visitatori, anche se soltanto dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. Non tutti lo faranno sin da subito – qualcuno, ad esempio, ha approfittato dello stop iniziato a novembre per arricchire le sale e effettuare dei lavori, non ancora terminati – ma c’è grande attesa: “Sia la collettività, che sentiamo attraverso i social, sia gli operatori del settore desiderano tanto la riapertura e un ritorno a una parziale normalità”, racconta Angela Ciancio, direttrice della Direzione regionale musei Puglia. La Direzione regionale aprirà gradualmente tutti i musei, le aree archeologiche e i castelli afferenti – “lo vediamo anche come un segnale di ottimismo” – in date differenti, un po’ come accaduto con la riapertura estiva. Questa volta, però, si inizierà con le strutture che prevedevano l’ingresso gratuito, e poi si continuerà con quelle nelle quali bisognava pagare il biglietto: anche queste ultime, potrebbero diventare gratuite, nella prima fase. (repubblica)