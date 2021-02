(STATOQUOTIDIANO, ore 23). Roma, 10 febbraio 2021. “Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (..)”.

Con ordinanza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (Penale Ord. Sez. 7 /Anno 2021, Presidente: Imperiali Luciano) ha “dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ettore Pezzano, nato a Foggia il 02.09.1977”, “contro la sentenza del 07/10/2019 della Corte di Appello di Bari, che aveva confermato la sentenza in data 18/02/2019 con la quale il Gup del Tribunale di Foggia, all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato” il citato Pezzano “a pena di giustizia per il reato di rapina aggravata, commesso a Manfredonia il 10/08/2018, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita“.

A mezzo del difensore, Pezzano aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo i

seguenti motivi: violazione di legge per difetto e illogicità della motivazione a sostegno dell’affermazione della responsabilità; violazione di legge quanto alla erronea applicazione dell’art. 192 co. 2 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova; violazione di legge quanto al difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA