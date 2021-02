San Severo. Rigenerazione urbana: aggiudicato l’appalto per il Parco Ritrovato

Foggia, 10 febbraio 2021. Proseguono senza sosta le attività di affidamento dei lavori del programma della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile “Rigeneriamo il Mosaico”, che prevede la realizzazione di otto opere pubbliche ubicate in quattro ambiti cittadini (il centro storico, la Villa comunale, il Rione San Bernardino, il Rione Luisa Fantasia).

Il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai LL.PP. Luigi Montorio informano che è ormai imminente la sottoscrizione del contratto d’appalto ed il relativo avvio dei lavori per gli interventi di riqualificazione della Villa Comunale e del Rione San Bernardino. Quanto al Rione Luisa Fantasia, è stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione del PARCO RITROVATO di Via Alessandrini, mentre venerdì 12 febbraio è il termine ultimo per la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’ex mercato rionale di Via Alessandrini, dove sarà realizzata una OFFICINA DI QUARTIERE.

Infine, sarà presto pubblicata la gara di appalto per l’intervento di realizzazione della GALLERIA DEI CELESTINI che prevedrà la realizzazione di una galleria urbana in grado di collegare Largo San Severino a Via Dei Quaranta. Nello stesso intervento è prevista la riqualificazione di parte del piano terra di Palazzo Celestini – Residenza Municipale.

Questi interventi sono parte integrante della SISUS “Rigeneriamo il Mosaico”, che è stata definita con il coinvolgimento del Laboratorio di Progettazione permanente “Mosaico di San Severo”, a cui hanno preso parte numerosi professionisti della città, e con un’ampia e continuativa partecipazione attiva delle associazioni e delle istituzioni scolastiche cittadine, attraverso il fondamentale contributo di coordinamento e di facilitazione della Consulta delle Associazioni; si è trattato di un’azione che ha richiesto uno sforzo notevole per il coordinamento delle diverse attività, ma che nel contempo ha consentito alla Città di San Severo di risultare settima nella graduatoria regionale su oltre 130 candidature ed il finanziamento di opere per complessivi 5.300.000 di euro. I contatti con le Associazioni riprenderanno per la successiva fase di gestione delle OFFICINE DI QUARTIERE.