Ancora vandalismi contro cinema, lo sfogo di Cicolella: “Foggia non siete voi, non lo sarete mai”

StatoQuotidiano.it, 10 febbraio 2022. Sfogo di Francesco P. Cicolella, gestore de Laltrocinema in via Duomo a Foggia, dopo l’ennesimo atto di vandalismo notturno nei confronti della sua attività, a distanza di nemmeno due mesi dalla riapertura, ad opera di balordi col volto coperto da cappello e mascherina.

“A Foggia il bello non è possibile, io non so se Laltrocin3ma è bello, sono di parte in questo giudizio, però ho cercato di fare qualcosa di bello per me e per la città.

Poi però combatti contro i mulini a vento e nonostante tutto non ti arrendi e passi un fine settimana con le porte apribili solo dall’interno perché nel tentativo di furto ti hanno rotto

maniglie e serrature, le fai aggiustare torni il giorno dopo e trovi la porta piegata.

La prima domanda che tutti si fanno è: Ma che pensano di trovare? Poi ti demoralizzi e viene voglia di mollare, ma pensi che queste schifezze umane non possono avere la meglio su di me e sulla nostra città, e allora sfoderi il sorriso migliore e vai avanti, per te, per i tuoi clienti, per la tua città! Foggia non siete voi, non lo sarete mai.”